342 ansatte på Mongstad evakuert etter lynnedslag

Mongstadområdet har et oljeraffineri som ble satt i drift i 1975 av Equinor. Les mer Lukk

NTB

342 ansatte ble evakuert fra Mongstad-anlegget onsdag etter at et lynnedslag gjorde at kraften delvis ble borte.