Flytrafikken har økt fra i fjor, men er ikke tilbake til nivået før pandemien

NTB

4,7 millioner passasjerer benyttet seg av Avinors flyplasser i juni. Det er 2 prosent flere enn i juni i fjor, men 8 prosent færre en før pandemien.

Det samlede tallet på reisende øker i juni sammenlignet med samme måned i fjor, med flere reisende både innenlands og utenlands.

– Utenlandstrafikken er den viktigste driveren for den positive utviklingen og et tegn på nordmenns reiselyst inn i sommerferien, men også på hvor attraktivt Norge er som reisemål, sier trafikkdirektør Gaute Skallerud Riise i Avinor i en pressemelding.

Juni er den travleste måneden, med flest reisende på Avinor-flyplassene. 2.715.790 passasjerer reiste innenlands i juni. Dette er 1 prosent flere enn i juni 2022.

Trafikken utenlands, med 1.992.279 passasjerer, har økt med 5 prosent sammenlignet med i fjor, men er fortsatt 13 prosent lavere enn i juni 2019.

I juni ble 1889 droneflyginger meldt inn til Avinor. Dette er en økning på 150 prosent mot juni i fjor. Knutsen sier at mange ikke kan reglene for flyging med drone og at det kan være til stor fare for andre i luftrommet.

Samtidig påpeker han at Avinor har hatt god drift med høy regularitet og punktlighet i juni.