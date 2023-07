Knallvarmen snart over i nord – vekslende vær i sør

NTB

Knallværet som har preget Nord-Nord de siste dagene, snur mot helgen. I Sør-Norge blir det typisk skiftende sommervær i dagene fremover.

Men nord kan fortsette glede seg over at det er litt igjen av godværet før det snur.

– Nord-Norge får det fineste været torsdag. Det er fremdeles ganske varmt, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt til NTB.

Tidligere denne uka bikket Troms og Finnmark 30 grader. Torsdag er det ventet opp mot 26 grader enkelte steder i Nordland. Det er for tiden skogbrannfare i hele Nord-Norge nord for Bodø.

– Varmen de har nå, vil nok gi seg. Når nedbøren kommer, så blir det lavere temperaturer. I helgen vil Bodø kanskje få en 14–15 grader. Tromsø får kanskje litt varmere, kanskje 17–18.

Temperaturene vil holde seg varme lengst nord. I Finnmark er det ventet høye temperaturer fram til søndag, hvor det også snur her.

Vekslende helgevær i sør

Mens det blir væromslag i nord, vil det nåværende været i sør fortsette. Men temperaturene vil stige noe de fleste steder i Sør-Norge i dagene fremover.

– Bygeaktiviteten fortsetter i Sør-Norge. Det blir kanskje en bedring fredag, hvor det ligger an til en pause i bygene. Dette gjelder særlig Sørlandet og sør på Vestlandet.

Lørdag kommer det nedbør på Sørlandet og Rogaland, som trekker inn over det meste av Sør-Norge. I Oslo-området ligger det an til temperaturer litt over 20 grader og vekslende regn lørdag og søndag.

– I Møre og Romsdal og Trøndelag kan det bli over 20 grader lørdag, sier Thaule.

Ustabil uke i vente

Neste uke ser foreløpig ut til å by på et ustabilt vær, sier Thaule.

– Lavtrykket fra helgen ser ut til å prege mandagen over hele Norge. Østlandet får litt bedre vær, også utover i uka, selv om det ikke kan utelukkes noen byger i øst heller.

Det ligger an til videre byger i nord og på Nordvestlandet.