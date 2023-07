Økt resultat for Kongsberg Gruppen

NTB

Kongsberg Gruppen hadde et resultat før skatt på 984 millioner kroner i årets andre kvartal, en økning fra 676 millioner kroner i samme periode i fjor.

Omsetningen økte fra 7,6 milliarder kroner til 9,6 milliarder kroner.

– Ordrereserven har økt til 68,1 milliarder kroner, og vi fortsetter å underbygge videre vekst. Vi ser betydelige muligheter fremover som gjør oss trygge på at ordrereserven vil vokse ytterligere, sier konsernsjef Geir Håøy.

Ifølge kvartalsrapporten var det sterk vekst innen alle forretningsområder.

Kongsberg Maritime hadde en vekst på 24 prosent, mens Kongsberg Defence amp; Aerospace økte driftsinntektene med 29 prosent, hovedsakelig drevet av missil og luftvern. Kongsberg Discovery vokste 25 prosent, mens Kongsberg Digitals hadde en økning på 55 prosent.

I rapporten trekker konsernsjefen også fram at byggingen av en ny missilfabrikk startet i vinter, og at selskapet i juni besluttet å investere rundt 500 millioner kroner i et nytt depot for vedlikehold av skrogene til F-35-fly.