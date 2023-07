NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, 12. juli.

Nato-toppmøtet i Vilnius avsluttes

Det to dager lange Nato-toppmøtet i den litauiske hovedstaden avsluttes. Flere politiske ledere fra hele forsvarsalliansen har deltatt på møtet. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har represtert Norge under møtet.

Biden og Scholz møter Zelenskyj

USAs president Joe Biden skal etter planen ha en-til-en-møter med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i forbindelse med Nato-toppmøtet i Vilnius. Det samme skal Tysklands statsminister Olaf Scholz.

DNB med resultat for 2. kvartal 2023

Konsernsjef Kjerstin Braathen og finansdirektør Ida Lerner presenterer resultatene til DNB for andre kvartal i 2023. Tallene publiseres klokken 7.30 og vil presentert to timer senere, klokken 9.30.

FN-rapport om matsikkerhet legges fram

FN legger fram rapporten «State of the world’s food security and nutrition in the world». Rapporten tar for seg den globale utviklingen innen matsikkerhet i fjor.

Kvartfinaler i cupen

De første kvartfinalene i norgesmesterskapet i fotball går av stabelen når Molde tar imot Sarpsborg 08 klokken 18 og Vålerenga tar imot Brann klokken 20.

Engelske storklubber inntar Ullevaal stadion

Det er helt utsolgt på Ullevaal stadion når Manchester United møter Leeds United til treningskamp. Kampen har avspark klokken 17.