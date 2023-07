Donald Trumps sønn på ferie i Troms

NTB

Eric Trump, sønn av USAs ekspresident Donald Trump, har lagt ut bilder av seg selv og kona på Facebook, der de ferierer i Nord-Norge.

Eric Trump er sammen med sin kone Lara Trump på ferie i Djupvik i Lyngen i Troms. Han har lagt ut bilder av seg selv og kona på Facebook , der de poserer i sola og står på en isbre.

Eric Trump ble i januar saksøkt for svindel av delstaten New York. Delstaten krever minst 250 millioner dollar – rundt 2,7 milliarder kroner – i erstatning fra Donald Trump og de to sønnene Donald Junior og Eric, i tillegg til fra firmaet Trump Organization og andre parter. De vil også nekte Trump og sønnene å drive forretning i New York.

Eric og konen Lara, som er TV-produsent, har to barn sammen, ifølge VG.

Eric, Donald Junior og Ivanka er barna Donald Trump har med hans første kone Ivana Trump, som døde i fjor.