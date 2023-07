Nytt besetningsmedlem stoppet i kontroll på Oslo lufthavn – mistenkt ruspåvirkning

NTB

En ansatt hos Norse er tatt med til blodprøvetaking på Gardermoen på grunn av mistanke om ruspåvirkning, ifølge politiet.

– I forbindelse med en promillekontroll av besetningsmedlemmer på Gardermoen, ble en mannlig ansatt hos Norse tatt med til blodprøvetaking grunnet mistanke om ruspåvirkning, skriver politiet i Øst i en melding på Twitter.

Jourhavende jurist Elisabeth Lie Kaspersen sier til NTB at promillekontrollen ble gjennomført tirsdag ettermiddag.

Hun vil ikke kommentere hva slags rusmiddel det er snakk om, men bekrefter at det ikke er snakk om alkohol. Politiadvokaten vil heller ikke si noe om hvordan besetningsmedlemmet framsto under kontrollen.

Dette er andre dagen på rad at et besetningsmedlem blir stanset i en promillekontroll på Gardermoen. Mandag ble en kvinnelig flyvertinne fra et utenlandsk flyselskap tatt med over én i promille på flyplassen.

– Det er svært uheldig og svært uvanlig at dette skjer. Jeg tenker at det er grunn til bekymring, sier Kaspersen til NTB.

Kommunikasjonsdirektør Philip Allport i Norse skriver i en epost til NTB at de etterforsker en mulig hendelse som involverer et besetningsmedlem på en av selskapets flygninger.

– Politiet var til stede og vi samarbeider fullt ut med dem, skriver Allport.