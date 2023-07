Voldtektssiktet kommuneoverlege mener videomateriale beviser uskyld

NTB

Den tidligere kommuneoverlegen på Frosta sier at han filmet undersøkelser av pasienter for å bevise at han er uskyldig, og er glad det ble gjort, ifølge NRK.

NRK har fått innsyn i klagen som er sendt til Statens helsetilsyn, etter at den tidligere kommuneoverlegen i Frosta i Trøndelag ble fratatt sin legeautorisasjon i juni.

I klagen fremgår det blant annet at legen ville sikre bevis for at undersøkelsene ble gjennomført innenfor akseptable normer i tilfelle nye anklager, skriver avisen. Legen er klar over at videofilming er et brudd på gjeldende handlingsregler, men er i situasjonen glad for at materialet er laget.

Politiet har funnet flere harddisker hjemme hos legen, som inneholder over 6000 timer med videomateriale. De fleste av harddiskene skal inneholde videoer av gynekologiske undersøkelser som legen har utført på pasienter.

Antallet fornærmede i saken mot den tidligere kommuneoverlegen på Frosta har økt til 93, bekrefter etterforskningsleder Eivind Guldseth overfor NRK. Han er siktet for 34 voldtekter og for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang.

De første filmene skal være fra 2016, og det siste er fra 2021. Politiet startet etterforskning av den tidligere kommuneoverlegen i august i fjor, og han har hele tiden nektet straffskyld. Han mistet jobben som kommuneoverlege i Frosta i januar i år.