Politibetjent ilagt forelegg etter vådeskudd i bilforretning

Saken er etterforsket av Spesialenheten for politisaker. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Spesialenheten har ilagt en polititjenesteperson et forelegg på 15.000 kroner etter at det ble avfyrt et vådeskudd inne i en bilforretning.