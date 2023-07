Politiet: Bekymringsmeldinger fra politiet har ikke nådd kommunene

NTB

Flere bekymringsmeldinger fra politiet til kommuner har ikke nådd fram, opplyser politiet. Nå skal Politidirektoratet iverksette umiddelbare tiltak.

– Det viktigste nå blir å skaffe oss en god oversikt slik at vi kan bidra til at de som trenger hjelp og oppfølging, får det. Vi har tett og god dialog med de berørte aktørene, og har høy prioritet på å skaffe oss oversikt raskt, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i en pressemelding.

Det dreier seg om bekymringsmeldinger som politiet har sendt via Altinn ut til kommunene. Mottakerne av bekymringsmeldingene har ikke vært kjent med at de har mottatt meldingene fra politiet.

– Politiet har trodd at mottakere har mottatt, lest og håndtert bekymringsmeldingene vi har sendt dem i Altinn. Når det viser seg at mottakere ikke har åpnet meldingene fordi de ikke har vært klar over at de har mottatt dem, så er det alvorlig. Politiet følger nå opp i tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og KS, sier Vandvik.

Forsvinner etter 30 dager

Etter 30 dager forsvinner innholdet i meldingene automatisk. Det er imidlertid mulig å rekonstruere meldingene, og politiet vil gå i gang med et slikt arbeid nå.

Det er ennå ikke kjent hvor mange bekymringsmeldinger totalt som er omfattet i saken. Det vil bli klarere når politidistriktene har fått gått gjennom alle bekymringsmeldingene.

– Dette har sammenheng med at bekymringsmeldinger gjerne følges opp i flere spor. Derfor antar vi at de mest alvorlige sakene er fanget opp, men vi kan likevel ikke være sikre på det, sier Vandvik.

Politidistriktene har tirsdag fått beskjed om å ikke bruke Altinn for å sende slike meldinger. Kommunene som er berørt, vil bli kontaktet for å sørge for at uleste meldinger blir fulgt opp.

Pressekonferanse i Bergen

Byrådet i Bergen innkaller til pressekonferanse klokken 12.30 om Bergen kommunes håndtering av politiets bekymringsmeldinger.

I forrige måned oppdaget Bergen kommune at 21 bekymringsmeldinger som var sendt til barnevernet, ikke hadde kommet fram. Årsaken var en feil i IT-løsningene som barnevernet i 242 kommuner bruker, og flere andre kommuner var rammet av samme feil.