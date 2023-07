Trude Drevland bryter stillheten om kreftdiagnosen

Trude Drevland under et møtet i Kringkastningsrådet tidligere i år.

Ifølge den tidligere politikeren har det meste blitt annerledes etter diagnosen.

Mange kjenner henne som livsglade Trude Drevland (76), en kvinne med godt humør og en livsgnist som ser ut til å være på topp.

Men 16. mai i år fikk den tidligere ordføreren i Bergen en beskjed som kastet en skygge over hennes ellers så livlige vesen.

Tenkte på døden

Nå har Drevland valgt å dele sin historie om kreftdiagnosen i et intervju med Se og Hør, nesten to måneder etter legebesøket.

I juni ble Drevland operert for kreft i urinblæren, etter at fastlegen oppdaget sykdommen.

Selv om hun vanligvis er en solstråle, innrømmer 76-åringen at hun begynte å tenke på døden, og hun har i det siste ofte lurt på hva hun vil ha tid til å gjøre og hva hun ikke vil rekke.

Et hardt slag

Men den tidligere politikeren vil likevel understreke:

– Ingen må tro at jeg tenker på å legge meg ned for å dø! I alle fall ikke denne uken, sier Drevland.

Selv om hun har hatt tid til å bearbeide diagnosen, var kreftbeskjeden et hardt slag, for den tidligere politikeren betyr det at tiden framover ikke blir helt som ventet.

– For meg, og for hvem som helt andre, så er det en total omveltning. Og ikke minst et sjokk. Så da ble sommeren min helt annerledes, ja, i grunnen ble det meste helt annerledes, erkjenner Drevland.