Listhaug: – Bra at Sverige blir med i Nato

Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Sverige nå blir medlem i Nato, og hun skryter av Nato-sjef Jens Stoltenberg: – Han leder organisasjonen med stødig hånd, sier Frp-lederen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er bra at Sverige endelig blir medlem av Nato.

– Det er bra for Norge at Sverige nå blir medlem av Nato, på samme måte som det var bra at Finland ble medlem av forsvarsalliansen tidligere i år. Det vil styrke Nato at alle de nordiske landene er med i Nato, sier Listhaug.

Frp-lederen er også raus med komplimentene til Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Fremskrittspartiet er glade for at Jens Stoltenberg fortsetter som sjef for Nato i et år til. Han leder organisasjonen med stødig hånd. Det er ingen tvil om at Nato og USA er vår viktigste sikkerhetsgaranti, sier Listhaug i en kommentar til Tyrkias ja til Sverige som Nato-medlem.