Tre av ti vil følge kostholdsrådet om minimalt alkoholinntak

Bakgrunnen for Nettavisens undersøkelse er de nye kostholdsrådene presentert i juni. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Kjønn, alder og hvilket parti man stemmer på har mye å si for om man vil følge de nye kostholdsrådene, viser en ny undersøkelse gjort for Nettavisen.

Tre av ti svarer at de kommer til å følge det nye kostholdsrådet om minimalt alkoholinntak, ifølge en ny meningsmåling utført av InFact for Nettavisen. 29 prosent av de 1001 respondentene sier at de kommer til å følge rådet om å spise mindre rødt kjøtt.

Den typiske nordmannen som ønsker å kutte i kjøttforbruket er en ung kvinne som er bosatt i Oslo, og som ville stemt SV eller MDG ved et stortingsvalg nå, ifølge undersøkelsen. Kvinner er generelt mer villige til å kutte i konsumet av rødt kjøtt enn menn.

De som ønsker et minimalt alkoholforbruk tilhører først og fremst aldersgruppen 65+ bosatt i Oslo. 73 prosent av KrF-velgere ønsker et minimalt alkoholforbruk, mens 19 prosent av Frp-velgere og av Sp-velgere svarer det samme. Kvinner er også her overrepresentert.