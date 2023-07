Begge personene som ble pågrepet under politiskytingen i Oslo, er løslatt

Personen som ble skutt av politiet på Grønland natt til søndag er løslatt. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Begge de to personene som ble pågrepet under aksjonen hvor politiet ved et uhell løsnet skudd på Grønland i Oslo, er løslatt.