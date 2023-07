Crewmedlem tatt i promillekontroll på Gardermoen

Politiet hadde promillekontroll av piloter og besetningsmedlemmer på Oslo lufthavn mandag. Illustrasjonsfoto

NTB

Et besetningsmedlem på et fly er pågrepet etter å ha blåst over lovlig verdi i en promillekontroll på Oslo lufthavn.