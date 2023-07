Threads forklart: Musk og Twitter truer med søksmål

Nye Threads er endelig lansert og det er ikke bare på brytematten Musk byr opp til kamp.

I forrige uke meldte vi den bisarre nyheten om en potensiell kamp mellom tek-gigantene Mark Zuckerberg og Elon Musk – i selveste Colosseum!

Og hele dramaet kunne spores tilbake til at en bruker på Musk sin Twitter skrev om Zuckerberg sin ryktede utfordrer Threads.

Nå er faktisk tjenesten allerede lansert i store deler av verden og brukerne strømmer til. Men hva er egentlig Threads, og kanskje mer spennende: Hvordan tar Elon Musk denne nyheten i mot?

Tekst i fokus

Den nye appen, som betyr «tråder», har tilsynelatende ingen reklame, ifølge Reuters. Den står som en egen app, men er tilknyttet innloggingen til bilde-appen Instagram, som gjør det lett for brukerne å bli med. Fredag hadde mer enn 70 millioner mennesker lastet ned appen.

I Threads er det derimot ikke bildene, men tvert imot teksten som er i fokus.

Innenfor en grense på 500 ord kan brukerne skrive ulike meldinger og like, reposte eller sitere en «thread» (tråd). I tillegg kan de legge til lenker, bilder og videoer på opp til fem minutter, ifølge NTB.

Høres det kjent ut?

Ifølge flere internasjonale medier truer nå Musk sitt Twitter med å gå til søksmål mot det som nå har blitt en stor konkurrent til den veletablerte mikrobloggtjenesten.

Slik reagerte Musk selv:

Samme dag svarte han også med et latterfjes til en bruker som hintet til at Meta kun har kopiert fra Twitter:

Truer med søksmål

Så alvorlig ser Twitter på situasjonen at de truer med søksmål.

Nettstedet Semafor har fått tilgang på et brev sendt til Mark Zuckerberg samme dag som nylanseringen forrige onsdag.

I brevet skrevet av en av Twitters advokater, Alex Spiro, hevdes det at Meta har deltatt i «systematisk, forsettlig og ulovlig innhenting av Twitters forretningshemmeligheter og annen intellektuell eiendom».

Det er alt annet enn søt musikk mellom disse milliardærene om dagen. Les mer Lukk

Blant annet går påstandene ut på at Meta har ansatt tidligere Twitter-ansatte til å jobbe med appen, og dermed bruke kunnskap de hadde fra konkurrenten.

I brevet advarer Spiro om at Twitter kan komme til å ta rettslige skritt.

Kommunikasjonsdirektøren i Meta, Andy Stone, svarer til Semafor at påstandene fra Twitter er grunnløse og at ingen på Threads sitt ingeniørteam har jobbet for Twitter tidligere.

Tror det blir tilgjengelig i Norge

Threads ble aktivert etter midnatt natt til torsdag i Storbritannia og et hundretall andre land, inkludert USA, i Apples og Googles Androids app stores. Men ikke i EU som har strenge regler for datavern, skriver NTB.

Foreløpig gjelder EUs datavern også Norge, men Datatilsynet uttalte til NTB lørdag at de regner med Threads blir tilgjengelig her etter hvert.

Slik er designet på den nye appen Threads. Her skryter grunnleggeren, Mark Zuckerberg, av at appen har fått mange brukere på kort tid. Les mer Lukk

Threads har blitt lansert i en periode da det har stormet mye rundt Twitter.

Siden Musk overtok appen har han gjort en rekke kontroversielle valg. Alt fra å suspendere brukere, til å begrense tilgangen til tilleggstjenesten TweetDeck, og å sette en maksgrense på antall tweets man kan lese på én dag, har skapt stor usikkerhet og debatt blant brukerne.

Nå gjenstår det å se hvordan saken utvikler seg videre. Om Twitter vil gå til sak mot Threads, om Musk og Zuckerberg møtes til slåsskamp, og til syvende og sist hvilken app brukerne foretrekker.