Fellingstillatelse på ulv i Gudbrandsdalen er utvidet

NTB

Skadefellingstillatelsen på ulven som for noen uker siden drepte sau i Fron, Sel og Dovre, er utvidet til 20. juli.

Statsforvalteren i Innlandet har godkjent en forlengelse av fellingstillatelsen for ulv. Området for fellingstillatelsen er også utvidet. Den gjelder nå for større deler av Dovre og Lesja. Den forrige skadefellingstillatelsen gikk ut 6. juli.

Det er antatt at en ulv har stått bak angrep på totalt 20 dyr i Fron, Sel og Dovre.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvor ulven befinner seg nå, men det er ikke usannsynlig at den kommer tilbake hit, sier miljø- og utmarksrådgiver Konrad Skåravik Bryhn ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor til Dølen.

Forrige dokumenterte skade i Fron var 4. juli.