Vil ha innvandringsstopp: – Får et samfunn som er i ferd med å falle fra hverandre, mener Unge Høyres leder

Unge Høyre-leder Ola Svenneby fotografert under en debatt i Arendal i fjor høst.

– Vi har noen ganske grunnleggende problemer, sier Ola Svenneby.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby lanserte i helgen et forslag om innvandringspause i Norge, en pause han mener bør vare lenge.

– Vi får et samfunn som er i ferd med å falle fra hverandre, sier han til Aftenposten.

Håndhils-nekt og skoleflukt



Svenneby viser til utviklingen i Sverige og Frankrike, og mener vi begynner å se tegn til de samme problemene i Norge.

Unge Høyre-lederen trekker frem to eksempler:

En familie på Trosterud i Groruddalen tar nå sin 11 år gamle datter ut fra nærskolen. De forteller at kulturforskjellene ble for store.

Saken fra Groruddalen om det kraftige utbruddet fra en rektor da noen gutter i 10. klasse i ikke ville håndhilse på henne under vitnemålsutdelingen ved skolen.





– Jeg mener disse sakene er tydelige eksempler på at vi har noen ganske grunnleggende problemer vi ikke har løst knyttet til integrering, sier Svenneby til Aftenposten.

Forlaget møter motstand



Svenneby presiserer at dette er hans personlige syn, at det ikke er Unge Høyres eller Høyres, men sier han håper å få med seg Unge Høyre på å gå inn for en innvandringspause, som han mener er eneste løsning.

Han får imidlertid mye motstand, også fra sine egne.

Bystyremedlem for Høyre i Trondheim Kjetil Utne skriver i Adressa at han er «dypt uenig» med Svenneby, og at «innvandringsstopp er dårlig Høyre-politikk».

«Vi kan ikke endre hele norsk innvandringspolitikk med bakgrunn i enkeltsaker i én by, selv om det er vår hovedstad», mener Utne.

«Det vi kan bli mye bedre på er integrering», fastslår han.

– Holder ikke å fastslå at vi skal integrere bedre

I et svar til Utne skriver Svenneby i Adressa:

«Ingen er mot integrering. Land som Sverige, Frankrike, Norge og Storbritannia har brukt enorme summer, flere tiår og forskjellige regjeringer på å finne gode løsninger. Og til dels fungerer noen av dem. Men ingen har fasiten. Da ville vi jo ikke sett de utfordringene vi ser i flere land».

For, skriver han:

«Det holder ikke å bare fastslå at vi skal integrere bedre. Det er alle enige i».