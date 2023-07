Nå er det Nord-Norge som får sommervarmen

NTB

Denne uka er det nordlendingenes tur til å få de høyeste temperaturene. Samtidig er det fare for styrtregn i Agder og Rogaland.

– Varmluften trekker nordover, og nå er det Nord-Norges tur til å få temperaturer over 25 grader, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Den sørlige delen av landet ligger derimot an til å få temperaturer rett under 20 grader.

– Til helgen kommer et nytt varmeblaff, som gir temperaturer over tjuetallet til store deler av landet, skriver meteorologene videre.

Mandag formiddag trer det også i kraft et farevarsel om styrtregn for Agder og deler av Rogaland. Sannsynligheten for styrtregn er likevel størst i Agder.

Faren ventes å være over klokken 17.