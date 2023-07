Kongsberg-fornærmede anker i politivold-saken

NTB

De to som er fornærmet i politivold-saken i Kongsberg, anker dommen fra forrige uke der en politibetjent ble frikjent.

– Vi kommer til å anke erstatningskravet. Kommer det en anke fra påtalemyndigheten, vil vi henge oss på den, sier advokat Morten Kjensli til Aftenposten.

Han var bistandsadvokat for Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen i rettssaken mot en politimann tiltalt for å ha utøvd vold og for å grovt ha brutt tjenesteplikten.

Kjensli mener det er begått en lovanvendelsesfeil i vurderingen av beviskravene.

– Behandlingen var ikke innenfor det som kan kalles rettmessig, sier Kjensli.

Politimannen ble frikjent på alle punkter, ifølge dommen fra Buskerud tingrett, som kom fredag 7. juli. Han slipper også å betale erstatning til de fornærmede.

– Vi kommenterer en anke til retten når vi mottar den, men kan vanskelig kommentere en som bare mediene har varslet om. Tingretten fant at vår klient hadde handlet rettsmessig og ikke kan kreves for erstatning. Det er i samsvar med vårt syn, sier politimannens forsvarer, John Christian Elden, til NTB.

Video: Kristian så vennen bli banket av politiet: Redd de skulle dra frem våpen