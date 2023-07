Fører av hurtigbåt siktet etter kollisjon

NTB

Onsdag 28. juni kolliderte hurtigbåten MS Tyrhaug med en notvaskebåt på Nordmøre og fire personer ble sendt til sykehus. Føreren av hurtigbåten er nå siktet.

– Politiet har tatt beslag i mobiltelefonen til føreren av hurtigbåten, og dette gir ham status som siktet, opplyser politifullmektig Christian Asdahl i Møre og Romsdal politidistrikt til Adresseavisen.

Asdahl sier at mannen er siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Han forklarer videre at mannen ikke er avhørt etter at siktelsen ble tatt ut, og at han ikke har blitt spurt om han erkjenner straffskyld.

Ulykken skjedde like nord for øya Tustna i Aure kommune i Møre og Romsdal. Hurtigbåten var på vei fra Kristiansund til Trondheim da den kolliderte med notvaskebåten fra Frøy. Fire personer som var om bord i hurtigbåten, ble sendt til sykehus.

– Etterforskningen så langt tilsier ikke at hurtigbåten reduserte farten før sammenstøtet, sier Asdahl.

Han opplyser at hurtigbåten ifølge vitneopplysninger holdt en fart på cirka 30 knop i forkant av kollisjonen. Hurtigbåten kjørte rett inn i den andre båten bakfra. Det var altså hurtigbåten som hadde vikeplikt.