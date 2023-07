Flere flytter fra enn til Nord-Norge

NTB

Det bor stadig færre i Nord-Norge. Nå ønsker politikere lavere skatter i hele landsdelen.

Det er flere som flytter fra enn til Nord-Norge. Bare mellom 2020 og 2021 krympet folketallet i Nord-Norge med over 3000.

Det fører blant annet til at flere bedrifter sliter med å få tak i nødvendig kompetanse. 75 prosent av bedriftene i Troms og Finnmark oppgir at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov, ifølge NHOs kompetansebarometer.

Det er særlig innenfor restaurant- og matfag, service og reiseliv at mangelen på kompetanse er stor.

– Vi har slitt med å ikke ha full bemanning. Vi har ikke hatt nok servitører og kokker til å fylle vaktlistene. Omsettingen har vært deretter, sier Nils Arthur Gjeitanger, som eier restauranten Bark i Harstad, til NRK.

Både Irene Lange Nordahl (Sp) og Kristian Eilertsen (Frp) mener at det nå er nødvendig å se på lavere skatt som en mulig løsning. Begge er førstekandidater for sine partier til fylkestinget i Troms.

– Vi mener at vi på nytt må se på insentiver for økt bosetting i nord. Da handler det om å snu alle steiner og se på mulighetene, sier Nordahl til NRK.