Grensehandelen fortsatt langt unna nivået før pandemien

Nordmenns grensehandel er fremdeles et godt stykke unna nivået fra før pandemien. Foto: Audun Braastad / NTB

NTB

Antall nordmenn som handler i Sverige, er i ferd med å stabilisere seg på et lavt nivå sammenlignet med før pandemien.

Tall fra DNB viser at nordmenn på dagstur til Sverige har handlet for 4,43 milliarder hittil i år. Samtidig har nordmenn tatt 2,5 millioner turer over grensen.

I andre kvartal handlet nordmenn for 2 milliarder, mens det ble gjennomført 1,1 millioner dagsturer til Sverige.

Dette er på nivå med samme periode i fjor, men 23 prosent lavere enn 2019, som var siste normalår før pandemien.

Bra for lokale næringer

I mai viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at nordmenn la igjen 1,9 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i januar, februar og mars i år.

Det var 9,1 prosent mindre enn i samme periode i 2022.

– Så langt har nivået på grensehandelen ikke kommet opp til det som var vanlig før pandemien, sa seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB i mai.

Mye tyder altså på at Aasestad har fått rett i det.

Leder for små og mellomstore bedrifter, Rasmus Figenschou, i DNB mener dette er godt nytt for lokalt næringsliv.

– Mange har i større grad fått øynene opp for nye utsalgssteder i nærheten av der de bor. Sånn sett er det positivt at rekylen i grensehandelen fortsetter å være moderat, sier Figenschou.

Handlekurven har blitt mindre

Det ser ut til at svensk prisvekst og en svak norsk krone påvirker nordmenns grensehandel. Nordmenn får nå langt mindre for pengene enn før i Sverige.

– Våre tall viser at kundene handler for samme sum som i fjor, men de kommer ikke hjem med samme mengden varer, sier direktør for datatransaksjon Ine Oftedahl i DNB.

Oftedahl nevner også andre faktorer som påvirker nordmenns handling i Sverige, deriblant reduserte kvoter på alkohol og tobakk.

– Hvis vi tar hensyn til valutasvingninger og prisveksten i Sverige, kommer nordmenn hjem med en handlekurv som har krympet med 11 prosent fra i fjor, påpeker Oftedahl.

Tallene fra DNB viser i tillegg at det er de yngste som reduserer grensehandelen sin mest.

Aldersgruppene mellom 18–29 år reduserer i snitt antall dagsturer i andre kvartal med 30 prosent sammenlignet med 2019.