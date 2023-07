NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 10. juli.

Ukraina skal styrke grenseforsvar

Forsvaret på den ukrainske siden av Belarus-grensen skal styrkes, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Belarus er alliert med Russland. Russiske styrker gikk inn i Ukraina via Belarus da krigen startet i februar 2022. Tusener av russiske soldater er utplassert i Belarus. Eksperter mener imidlertid at det er lite sannsynlig at det vil bli igangsatt noe nytt angrep fra landet.

Novak Djokovic leder – kampen ikke avsluttet

Novak Djokovic sikret seg en to-setts ledelse i 4.-rundekampen mot Hubert Hurkacz på Wimbledon. Spillet ble avsluttet klokken 23 i går kveld og resten av kampen mot 17.-seedede Hubert Hurkacz skal spilles i dag. Djokovic leder med to sett – 7–6 (6), 7–6 (6).

Vinneren skal møte den russiske 7.-seedede Andrey Rublev i kvartfinalen.

Djokovics seiersrekke på Wimbledon er på 31 kamper, og det står 5–0 i innbyrdes oppgjør mot Hurkacz.

Kvinne ventet på bussen – ble slått ned

En kvinne i 60-årene ble søndag kveld slått ned og fratatt eiendeler midt i Kristiansand sentrum. Hendelsen skjedde mens kvinnen sto og ventet på bussen i Festningsgata i Kvadraturen ved 23-tiden.

Eyvind Formo i Agder politidistrikt sier til NTB at de ser alvorlig på hendelsen.

– Dette blir etterforsket som ran, eller grovt tyveri. Det ble ikke brukt eller truet med noe våpen, her ble kun nevene brukt, sier han.

Kraftig regn og jordskred tar liv i Japan

Kraftig regnvær har utløst jordskred som så langt har tatt minst ett menneskeliv på øya Kyushu sørvest i Japan. Titusener er evakuert.

En kvinne i 70-årene mistet livet da et jordskred traff huset hennes i Fukuoka-prefekturet i dag, melder kringkasteren NHK. Tre andre er savnet etter at et jordskred traff to boliger i prefekturet Saga.

Russland fordømmer USAs klasevåpen-beslutning

Russlands ambassade i USA fordømmer Washingtons beslutning fra forrige uke om å sende klasevåpen til Ukraina. USA innrømmer med dette krigsforbrytelser, står et i en uttalelse fra ambassaden i natt norsk tid.

Både Russland og Ukraina har anklaget hverandre for å bruke klasevåpen i krigen, som nå har vart i mer enn 500 dager.

Den internasjonale klasevåpenkonvensjonen forbyr all produksjon og bruk av slike våpen. Norge var det første landet som undertegnet konvensjonen, som trådte i kraft i 2010. Den er nå ratifisert av 111 land, men verken USA, Russland eller Ukraina er blant disse.

Biden har ankommet Storbritannia

USAs president Joe Biden har ankommet Storbritannia. Der skal han møte statsminister Rishi Sunak og kong Charles senere i dag.

I kveld drar Biden videre til Litauens hovedstad Vilnius. Der skal han delta på den viktigste begivenheten på Europa-turen, nemlig Nato-toppmøtet i morgen og onsdag. Europa-besøket hans avsluttes i Finland torsdag.