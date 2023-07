Politiet skjøt mann i overkroppen under aksjon mot narkosalg i Oslo

Konstituert politimester Jan Eirik Thomassen i Oslo politidistrikt under pressemøte på politihuset på Grønland i forbindelse med politiet skjøt en person under en aksjon, natt til 9. juli. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Skadene framstår som alvorlige for en mann i 20-årene som ble skutt av politiet i Oslo natt til søndag, opplyser konstituert politimester Jan Eirik Thomassen.

Mannen ble skutt i overkroppen under en pågripelse i en bygård på Grønland i Oslo, sa Thomassen på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

– Skadene fremstår som alvorlige, sa han. Mannen får behandling på sykehus.

Bygården huser et leilighetshotell. Begge de to pågrepne mennene er norske statsborgere i 20-årsalderen.

Politiet betegner aksjonen som en del av en målrettet innsats mot et miljø som selger narkotika i området rundt Grønland.

Politiet ønsker ikke å si noe mer om hendelsesforløpet. De vil heller ikke si hvor mange skudd som ble avfyrt.

Vil ikke gi detaljer

Mannen ble skutt av politiet klokka 1.52 ifølge politiets logg. Et øyenvitne sa til Dagbladet natt til søndag at han har hørt to skudd. Spesialenheten har startet etterforskning av saken.

– Hva skjer under aksjonen som gjør at politiet løsner skudd?

– Det tenker jeg er en åpenbar sak som Spesialenheten må se på. De skal vurdere omstendighetene rundt, så det blir feil om vi uttaler oss, sier Thomassen til NTB.

Advokat Sidra Bhatti bekrefter overfor NTB at hun er forsvarer for personen som ble skutt av politiet. Hun ønsker foreløpig ikke å gi kommentarer til saken.

Politiet opplyser at den andre pågrepne mannen var vitne til skyteepisoden.

Belastet miljø

Thomassen forklarte bakgrunnen for aksjonen med at politiet hadde besluttet pågripelse av en rekke personer mistenkt for narkotikasalg.

– Det er ikke lenge siden det har vært skyting på åpen gate i dette miljøet, så det er noe vi må ta tak i, framholder politiet.

Aksjonen natt til søndag er resultat av en målrettet innsats mot miljøet, ifølge politiet. Jourhavende jurist Andreas Veiding sier til NTB at de to personene ble besluttet pågrepet etter observasjoner av mistenkt narkosalg lørdag.

– Det var besluttet pågripelse av flere personer. To av dem befant seg i denne bygården på Grønland, opplyste politiet.

Mistenkt for narkotikasalg

Den fungerende politimesteren betegner de to som godt kjent for politiet fra tidligere.

– De to er mistenkt for å være knyttet til narkotikasalg på Grønland, sier Thomassen.

Politiet sier de har økt tilstedeværelsen og innsatsen mot dette miljøet.

– Vi har hevet våre sikkerhetsvurderinger. Det betyr også at vi bruker mer etterretning før vi går inn, og kanskje også bevæpner oss før vi går inn i denne typen oppdrag.

Politiet gjorde ransaking av stedet gjennom natta, men Thomassen sier til NTB at han ikke vet om det ble funnet våpen på de pågrepne.