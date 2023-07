Mann omkom i drukningsulykke i Rogaland

NTB

En mann i 70-årene er omkommet i en drukningsulykke i Lund kommune i Rogaland.

Natt til søndag opplyser politiet at mannen er bekreftet omkommet. De pårørende er informert.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 14.45. Ulykken skjedde i et tjern på Ualand i Lund. Vitner har fortalt at mannen badet og forsvant under vann. Det er ikke klart hvorfor og hvordan dette skjedde.

Mannen ble fraktet til Stavanger universitessykehus i luftambulanse, men livet sto altså ikke til å redde.