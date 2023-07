Mann fraktet til sykehus etter drukningsulykke i Rogaland

NTB

En mann er fraktet til Stavanger Universitetssykehus med luftambulanse etter å ha blitt hentet opp fra et tjern på Ualand i Lund kommune.

Tilstanden til mannen blir beskrevet som alvorlig, og han får livreddende førstehjelp.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 14.45, skriver Sørvest politidistrikt.

Ulykken skjedde i et tjern.

– Vi har ikke fått klarhet rundt omstendighetene, fordi fokus nå først og fremst ligger på å redde liv, sa operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NTB kort tid etter klokka 15.

Senere skriver Sørvest politidistrikt at vitner har fortalt at mannen badet og forsvant under vann. Det er ikke klart hvorfor og hvordan dette skjedde.