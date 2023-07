NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 8. juli.

Nederlands regjering kollapser

Nederlands regjering går av fordi motsetningene mellom partiene om asylpolitikken var uoverstigelige, sier statsminister Mark Rutte.

– I kveld har vi dessverre kommet til den konklusjon at motsetningene er uoverstigelige. Derfor vil jeg om kort tid be kongen om avskjed i hele regjeringens navn, sa Rutte på en pressekonferanse sent fredag.

Senere bekreftet regjeringen at Rutte har lagt fram sin avskjedssøknad og skal besøke kong Willem-Alexander lørdag.

Person bekreftet omkommet i Etne

Det ble funnet en livløs person i Åkrafjorden i Etne fredag kveld. Personen ble brakt på land og er blitt erklært død på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 21.41 fredag kveld. Klokken 23.40 opplyser Sørvest politidistrikt at personen er bekreftet død. Det arbeides med varsling av pårørende da vedkommende er utenlandsk statsborger.

Erdogan mener Ukraina fortjener medlemskap i Nato

Etter samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fredag tok Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til orde for at Ukraina blir medlem av Nato.

– Det er ingen tvil om at Ukraina fortjener medlemskap i Nato, sa Erdogan på en pressekonferanse i Istanbul, men la til at «begge parter bør gjenoppta fredssamtaler».

Mann som falt i elv i Telemark, funnet omkommet

En mann er funnet omkommet i elva Åseåa i Bø i Telemark natt til lørdag. Det har vært lett etter mannen i 40-årene siden fredag kveld. Pårørende er varslet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 19.13 fredag kveld. En drøy time senere meldte Sørøst politidistrikt at dykkere var på plass og klar til å ta seg fram til stedet, som er utenfor allfarvei. I tillegg var det sterk strøm i elva, som gjorde søkearbeidet vanskelig.

Alvorlig trafikkulykke i Vestby

Politiet i Øst meldte på Twitter litt etter klokka tre natt til lørdag om en alvorlig trafikkulykke på Osloveien i Vestby kommune. Alle nødetater og et redningshelikopter ble sendt til stedet.

I en oppdatering skriver politiet at det dreier seg om en singelulykke med en personbil, og at de har kontroll på tre personer, men søker med hund da de ikke kan utelukke at det har vært flere personer i bilen.

Ifølge Vegtrafikksentralen øst har ulykken skjedd ved Kjennstjernet på fylkesvei 1357. Veien er stengt ved ulykkesstedet.

Charles Manson-tilhenger kan bli løslatt

Leslie Van Houten, som var med i Charles Mansons beryktede drapsgjeng, kan bli løslatt fra fengsel etter at guvernør Gavin Newsom oppga sin motstand.

Van Houten, som er i 70-årene, har sittet i fengsel i 53 år etter at hun ble dømt til livstid for å ha hjulpet Manson med å drepe Leno LaBianca og hans kone Rosemary i Los Angeles i 1969.

Fem ganger siden 2015 har Los Angeles' nemnd for prøveløslatelse anbefalt at hun kan løslates, men hver gang har Newsom og hans forgjenger Jerry Brown avvist anbefalingen.