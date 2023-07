Brann i enebolig i Tønsberg slukket

NTB

Brannen i en enebolig på Tolvsrød i Tønsberg er slukket. Etterslukking vil foregå utover natten.

Fire personer ble sjekket av ambulansepersonell på stedet, og beboerne i tre av nabohusene ble evakuert på grunn av spredningsfare.

Klokken 03.19 skriver Sørøst politidistrikt på Twitter at beboerne i et av nabohusene fortsatt er evakuert og tar inn på hotell for natten. De øvrige evakuerte kan flytte tilbake.

Beboerne i huset som brant, er innkvartert hos venner og kjente.

Politiet fikk melding om brannen klokken 00.20 natt til lørdag, og alle nødetater ble sendt til stedet.

Fylkesvei 3128 Valløveien vil være stengt på stedet utover morgentimene.