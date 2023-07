Barnevernskrise gjorde at Toppe avbrøt ferien

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) valgte å avbryte ferien. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Kraftig økning i behovet for institusjonsplasser og fosterhjem til barnevernsbarn gjorde at Kjersti Toppe avbrøt ferien for å delta i et hastemøte, melder NRK.