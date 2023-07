Norsk ubåtbesøk i Oslofjorden – første på nesten ti år

Den norske ubåten KNM Uthaug er i Oslofjorden for å trene de neste dagene. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

For første gang siden 2014 er en norsk ubåt på besøk i Oslofjorden. KNM Uthaug blir liggende ut fredagen før den setter kursen ut fjorden igjen.

– Dette er et område hvor ubåtene våre skal kunne operere. I tillegg er befolkningssentrumet i Norge rundt Oslofjorden. Da er det viktig for oss å vise at vi ikke tar ferie. Ubåttjenesten er på sjøen hele året, sier skipssjefen Jim, en kapteinløytnant fra Moss, til NTB.

Ubåten vil kunne være synlig i fjorden gjennom store deler av helgen, men vil mot slutten av helgen gå neddykket. Videre seiling er gradert informasjon, opplyser Forsvarets pressevakt, oberstløytnant Vegard Norstad Finberg til NTB.

Mer enn 30 dager under vann

Norge har seks ubåter i Ulaklassen som er på sjøen hele året. De veier 1000 tonn og er innpå 60 meter lange, kan gjøre 20 knop neddykket og har et mannskap på mer enn 20. Ubåtene kan være neddykket i over 30 døgn.

– En som tjenestegjør på en ubåt er ute mer enn over hundre dager i året og borte hjemmefra opptil 200 dager i året. Når ubåten er neddykket er det ingen dekning. Vi har kort vei til beslutningstakerne og er et strategisk verktøy, sier skipssjefen.

Ubåter i Ula-klassen er ment for invasjonsforsvar, spesielt med tanke på å senke overflatefartøy.

– Vi har åtte torpedorør her framme og kan engasjere åtte mål, så vi kan ta ut en stor styrke med en båt. En ubåt er veldig disproporsjonal med ressursene du må bruke til å finne den, forklarer skipssjefen.

Monotont, men spennende

Han forteller at det kan være monotont å tjenestegjøre om bord, men også spennende.

– Vi er mer enn 20 personer som kan være ute sammen i mer enn 30 dager. Kollegaene betyr mye. Det er det som gjør denne jobben verdt å gjøre. Balansen mellom familie og jobb er en utfordring, sier kapteinløytnanten.

Turen KNM Uthaug nå er ute på startet med at det ble sjekket at mannskapet klarer alle typer havarisituasjoner om bord. Da har man vist at man behersker å operere Ula-klassen sikkert.

– Deretter begynte ferden sørover og nå befinner oss i Oslofjorden, sier skipssjefen.