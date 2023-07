Eier av serval på rømmen er siktet

NTB

I slutten av juni ble en serval observert på rømmen utenfor Bergen. Nå har eieren av det afrikanske kattedyret fått status som siktet.

– Siktede er en ung kvinne. Det er alt jeg kan si, forteller politiadvokat André Jacobsen til Bergens Tidende.

Kvinnen er siktet både for å ha dyret som husdyr, og for å innføre dyret til Norge. Jacobsen forteller videre at politiet ikke vet hvor den siktede kvinnen eller servalen befinner seg.

Fremmedarter som servaler kan skade naturmangfoldet, og de er derfor ikke ønsket i norsk natur.