Disse Widerøe-rutene lever farlig etter Norwegian-oppkjøpet

Oppkjøpet kan bety at flere Widerøe-ruter må vike der de kommer i konkurranse med Norwegian.

Det er nettstedet Flysmart24.no som har identifisert 11 ruter de mener kan henge i en tynn tråd, dersom konkurransetilsynet godkjenner oppkjøpet.

De 11 rutene er destinasjoner flyselskapene Widerøe og Norwegian konkurrerer på i dag.

Bergen – Harstad/Narvik

Bergen – Tromsø

Bergen – Trondheim

Bergen - Stavanger

Bergen – Oslo

Bergen – Alicante, Spania

Bergen Palma de Mallorca, Spania

Bergen – Nice, Frankrike

Bergen – London, Storbritannia

Trondheim – Oslo

Trondheim – Stavanger (Norwegian starter opp ruten i august)





Bergensbase

På ruten Bergen – London flyr de to flyselskapene riktignok til to forskjellige flyplasser. Widerøe flyr til Stansted, mens Norwegian flyr til Gatwick.

Widerøe har bygget seg opp med en stor base i Bergen. Basen ble ytterligere forsterket da flyselskapet i tillegg til sine Bombardier Dash 8-turboprop-propellfly også kjøpte inn Embraer E190-E2 jetfly.

Disse jetflyene er mindre enn Boeing 737-flyene Norwegian bruker.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Widerøe har satset stort med Bergen lufthavn Flesland som base for sine nye jetfly Embraer E190-E2.

Tror på bedre tilbud

– Totalt sett tror jeg forbrukerne kan vente seg et bedre tilbud med konstellasjonen Norwegian og Widerøe enn med Widerøe alene, sa flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til NTB torsdag etter at nyheten om oppkjøpet sprakk.

Norwegian kjøper Widerøe for drøyt 1,1 milliarder kroner og kaller begivenheten «en stor dag for forbrukerne».

Mens Konkurransetilsynet skal vurdere om oppkjøpet fører til en dårligere konkurransesituasjon og dårligere tilbud for passasjerene, mener konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe at de to selskapene komplementerer hverandre, snarere enn å konkurrere med hverandre. Han tror at kundene til Widerøe vil få et enda bedre rutetilbud gjennom samarbeidet.