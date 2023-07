Trygg Trafikk advarer: Sommeren er den farligste tida i trafikken

Trygg trafikk advarer bilister om at sommeren er den farligste tida i trafikken. Illustrasjonsfoto: Kjell Herskedal / NTB

NTB

Nesten halvparten av alle som mistet livet i trafikken i fjor døde mellom juni og august, i alt 47 stykker. Trygg Trafikk ber bilistene kjøre forsiktig.

– Folk må være klar over at det er sommeren, ikke vinteren, som er på ulykkestoppen både når det gjelder antall omkomne og hardt skadde. Ikke la deg lure av fint vær og gode kjøreforhold, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Han forklarer at faren for å miste livet eller bli skadd i trafikken øker med opp mot 50 prosent om sommeren, og at høy fart er mye av årsaken.

– I perioden 2012 til 2021 var høy fart en medvirkende årsak i 33 prosent av alle dødsulykkene. Høy fart øker sjansen for at en ulykke skjer og skadeomfanget når det først er et faktum, avslutter han.

Trygg Trafikk har disse enkle tipsene til din sommertur: Hold farta, hold oppmerksomheten, hold avstand, hold deg i køen og ta pauser.

