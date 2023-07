Politiet etterforsker pride-trusler på Tiktok

NTB

Politiet i Oslo vil etterforske hatefulle ytringer som kom under en direktesending på Tiktok under prideparaden i Oslo.

Politiet fikk tips om truslene etter paraden.

– Politiet valgte derfor å åpne etterforskning, sier politiadvokat Anders Briskodden ved Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet i Oslo politidistrikt til NRK.

– Det var en del ytringer der som rettet seg direkte mot deltakere i paraden. Blant annet med trusler om bruk av vold og andre nedsettende kommentarer om de som gikk der, sier politiadvokaten.

Politiet anslår at over 90.000 personer deltok for å markere pride under paraden lørdag. Det er et rekordhøyt antall.

– Umoden og unødvendig oppførsel

Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, reagerer kraftig på truslene som har kommet på Tiktok mot årets parade. Truslene skal etterforskes av politiet.

– Dette er umoden og unødvendig oppførsel. Nå må folk ta seg skikkelig sammen. Kommer du med straffbare trusler og ytringer må du også forvente at det får konsekvenser, sier Bjørke til NTB.

Han understreker at Oslo Pride er glade for at politiet tar saken på alvor og vil etterforske kommentarene nærmere.

– Selv om det kan virke lettere og mindre risikabelt å spre hat og frykt i sosiale medier, gjelder lovverket i like stor grad her, sier Bjørke.

Byråden aksepterer ikke truslene

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer på saken.

– Vi kan ikke la dem som truer med vold og kommer med ekstreme kommentarer i sosiale medier styre samfunnet vårt.

Han sier videre at Oslo er en by for alle, der vi er der for hverandre og hvor man viser solidaritet, samt at Oslo skal feire og flagge for mangfoldet.

– Jeg tror mange av oss heterofile har fått ny innsikt i den utryggheten mange skeive kjenner på. Trusler som disse aksepterer vi ikke. Oslos mangfold er byens styrke, sier Johansen.

(Saken fortsetter under bildet)

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) sier at Oslo skal vøre en trygg by for alle. Les mer Lukk

Rundt 70 saker

Oslo-politiet registrerte i juni rundt 70 saker med hatkriminalitet mot skeive, en betydelig økning fra i fjor. Politiet skal dykke dypere ned i problematikken.

Det er en betydelig økning fra samme måned i fjor, da det ble registrert 20 slike saker i Oslo-området, skrev Oslo politidistrikt i en epost til NTB onsdag.

Sakene omfatter hatkriminalitet motivert av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

– Mesteparten av dette er pøbelstreker og vandalisme, men de som utfører dette skal vite at det skaper en uro blant folk som er helt unødvendig. Vi får håpe at disse tallene får folk til å forstå hvorfor det er så viktig at vi har pridemarkeringer over hele landet, sa Bjørke til NTB da.