Vannlekkasje stenger Majorstuen-krysset i en til to uker

Det har oppstått et større hull langs trikkeskinnen ved Majorstua-krysset. Les mer Lukk

NTB

Det blir omkjøring i Majorstuen-krysset i et par uker etter at en lekkasje medførte et større hull ved trikkeskinnene fredag morgen.