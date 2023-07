Stor vannlekkasje på Majorstuen i Oslo

Det har oppstått et større hull langs trikkeskinnen ved Majorstua-krysset.

NTB

Deler av Majorstuen-krysset i Oslo er fredag morgen sperret for trafikk på grunn av en stor vannlekkasje.

Oslo politidistrikt melder på Twitter at folk fra kommunen er på plass og jobber med å lokalisere og utbedre feilen.

Klokken 6.34 meldte politiet at vannlekkasjen er stanset, men at det må påregnes at opprydningsarbeidet vil ta tid.

Trafikkavviklingen i krysset vil bli redusert i denne perioden.

Bilder viser at det har oppstått et større hull langs trikkeskinnene ved veikrysset.