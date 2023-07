T-bane-stopp i Oslo etter påkjørsel

NTB

Det er full stopp på alle T-bane-linjer i Oslo etter at en person er påkjørt på Jernbanetorget.

Sporveien T-banen meldte klokken 23.50 torsdag kveld at det er full stans på grunn av en situasjon på Jernbanetorget.

Ifølge politiet dreier det seg om en påkjørsel på T-banestasjonen. Alle nødetater er på stedet, og skadeomfanget er uavklart.

Etter livreddende førstehjelp på stedet er personen kjørt til Ullevål sykehus. Tilstanden beskrives som alvorlig til kritisk.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt opplyser at de innledende undersøkelsene tyder på at det dreier seg om et ulykkestilfelle.