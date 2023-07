Garasjeanlegg i Trondheim overtent – uvisst om det er folk i bygget

NTB

Torsdag kveld brenner det i et garasjeanlegg på Bromstad i Trondheim. Det er uavklart om det er folk inne i bygget.

Politiet skriver på Twitter at det er 14 garasjer i garasjeanlegget, men at det ikke skal være fare for spredning til andre bygg.

– Det er uavklart om det er folk inne i anlegget som brenner, skriver politiet.

Stein Henrik Tuff i Midt-Norge 110-sentral opplyser til VG at brannen er under kontroll.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 21.23. Flere bygninger ble evakuert da brannen brøt ut og den aktuelle veien på Bromstad ble stengt.