Et angrep mot Zaporizjzja vil ikke føre til akutt fare for Norge

NTB

Dersom det kommer et sabotasjeangrep mot atomkraftverket i Zaporizjzja vil det ikke gi akutt fare for Norge, ifølge DSA.

Russland og Ukraina har denne uka anklaget hverandre for å planlegge sabotasjeangrep mot atomkraftverket i den ukrainske byen Zaporizjzja.

Dersom det skulle komme et angrep mot atomkraftverket vil ikke det gi akutt fare for Norge, opplyser Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i en pressemelding.

Det vil heller ikke bli behov for beredskapstiltak som jodtabletter eller innemelding for nordmenn, skriver de videre.

DSA skriver på sine nettsider at selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon.