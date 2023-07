Markant nedgang på Oslo Børs

NTB

Oslo Børs endte markant ned torsdag. Hovedindeksen falt 1,53 prosent til 1198,34 poeng

Det var den andre dagen på rad med nedgang på børsen.

En fallende oljepris satte sitt preg på Oslo Børs torsdag. Ved 16.30-tiden omsettes et fat nordsjøolje for 75 dollar. Det er en nedgang på 1,5 prosent fra dagen før.

Equinor var som vanlig mest omsatt, men endte med en nedgang på 2,04 prosent. Blant de fem mest omsatte selskapene hadde også Aker en tung dag, med en kraftig nedgang på 3,53 prosent.

Yara så også røde tall, med en nedgang på 0,18 prosent, mens Frontline hadde en bedre dag. Shippingselskapet hadde en oppgang på 2,19 prosent.

DNB runder av topp fem. Storbanken endte med en nedgang på 0,80 prosent.

Torsdag morgen kom nyheten om at Norwegian kjøper opp flyselskapet Widerøe. Det sørget for at Norwegian endte som det niende mest omsatte selskapet.

På det meste var aksjen opp 6 prosent i tidlighandel, men veksten flatet ut gjennom dagen. Aksjen endte til slutt uendret fra dagen før.

De viktigste europeiske børsene så også røde tall torsdag. Like etter klokken 16.30 var CAC 40 i Paris ned 2,84 prosent. DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 var ned henholdsvis 2,19 og 2,16 prosent.