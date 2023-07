Tre til sykehus etter trafikkulykke i Rakkestad – én alvorlig skadd

NTB

Tre personer er sendt til sykehus etter en trafikkulykke i Rakkestad. Én av dem er alvorlig skadd.

– Alle er fraktet til Kalnes, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Ronny Samuelsen til NTB.

Han opplyser at den ene bilen skal ha kjørt over i motgående kjørefelt, og at bilene kolliderte front mot front.

Politiet meldte om ulykken 15.24. Nødetatene ble sendt til stedet.

Veien ble stengt for trafikk som følge av ulykken, men vil bli stengt igjen under berging av bilene, skriver Rakkestad Avis.