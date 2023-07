Kamelen bøtelagt – vil ikke vedta forelegget

NTB

Kamelen er ilagt en bot på 20.000 kroner for å ha filmet og publisert video av en voldtektstiltalt. Han vil ikke vedta forelegget, opplyser forsvarer.

Det kommer fram i en kjennelse fra Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Det var lørdag 13. mai at rapperen filmet en av de tiltalte i en gruppevoldtektssak i Bergen og la ut videoen i sosiale medier. Han delte videoen på nytt tre dager senere, til tross for at han visste at forholdet var anmeldt og politiet hadde bedt ham slette den.

– Per nå kommer han ikke til å vedta forelegget, sier Kamelens advokat Jørgen Riple til VG torsdag.

– Han vil ikke vedta forelegget fordi han mener han ikke er skyldig. Noe mer kan jeg ikke si før jeg har fått gjennomgått saken med klient, legger han til.

Bergensrapperen har over 160 000 følgere på Instagram, der videoen ble publisert. Han skal ha nevnt den voldtektsdømte mannen ved navn i videoen.

Mannen som ble filmet, ble senere dømt for både gruppevoldtekt og seksuell omgang med en mindreårig.

Kamelen er en av Norges mest profilerte rappere. Han ble kjent med singelen «Si Ingenting» i 2015. I 2021 vant han en Spellemann i klassen hiphop for albumet sitt «#FRIKJENT».