Sjømat Norge: Nye vaksiner kan bidra mot sår i oppdrettslaks

Laks på slakteri. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

Vintersår er et økende problem for oppdrettslaksen. Sjømat Norge er urolige for økningen og håper nye vaksiner kan få bukt med problemet.