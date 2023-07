Norge selger fisk til krigsrammede Ukraina til høy pris

NTB

Hittil i år har Norge eksportert fisk for 1,09 milliarder kroner til Ukraina, men landet betaler mer enn gjennomsnittet for norsk laks.

Det skriver IntraFish.

Sammenlignet med første halvår i fjor, ha Ukraina kjøpt nesten dobbelt så mye laks av Norge. Dette gjør Ukraina til den 17. største kjøperen av norsk fisk, rett foran land som Vietnam, Finland, Tyrkia og Israel. Verdien på 1,09 milliarder kroner utgjør 1,3 prosent av norsk eksport.

For laks isolert sett var eksporten til Ukraina på 7.488 tonn, eller 667 millioner kroner. Det meste av dette var fersk laks med hode. Snittprisen for den ferske laksen var 107,9 kroner kiloen, noe som er 1,2 kroner dyrere per kilo enn snittet for all norsk lakseeksport så langt i år.

– Det er liten forskjell, og kan skyldes tilfeldigheter, som at de kjøpte mer i uker med høyere priser. Det kan også skyldes sammensetningen av vektklasser, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Stor laks har vanligvis høyere kilopris enn mindre laks.

Sammenlignet med årene før krigen importerer Ukraina 25 prosent mindre laks og ørret fra Norge målt i antall tonn.