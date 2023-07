Mann dømt til elleve års fengsel for bestilling av grove voldtekter av filippinske barn

NTB

En mann i 50-årene er dømt til elleve års fengsel for å bestille grove og krenkende voldtekter av barn som ble direkteoverført via Skype.

Mannen betalte for bestillingene. Barna var mellom 6 og 14 år gamle, skriver Bergens Tidende.

Aktor Eli Valheim ba om fengsel i 17,5 år. Retten har valgt å gi mannen lavere straff, og landet på elleve år.

– Retten har kommet til at en del av tilfellene der vi mente seksuell omgang, mener retten kan anses som en mildere form for seksuallovbrudd, sier Valheim til avisen.

Mannen er dømt for seks tilfeller av grove voldtekter og tolv tilfeller av forsøk, hvorav åtte av disse anses som grove.

Det er foreløpig ikke kjent om påtalemyndigheten vil anke dommen.

I retten erkjente den dømte mannen straffskyld for seks av sju punkter om grove voldtekter.

Forsvarer Einar Råen sier til NTB at hans klient har tatt betenkningstid for å vurdere en eventuell anke.

– Vi konstaterer at retten ikke har funnet ham skyldig for alle forholdene som påtalemyndigheten ville ha han dømt for, sier Råen.