Bedrift kjøpte fluorgass på Facebook – fikk bot på 300.000 kroner

Et foretak i kjøle- og varmebransjen har vedtatt et forelegg på 300.000 kroner for uaktsomt grovt heleri etter å ha kjøpt smuglet fluorgass på Facebook. Foto: Tore Meek / NTB

NTB

En aktør i kjøle- og varmebransjen har vedtatt et forelegg på 300.000 kroner for uaktsomt grovt heleri etter å ha kjøpt smuglet fluorgass på Facebook.

Fluorholdige gasser er en svært skadelige for klimaet. Derfor er det også et strengt regelverk rundt disse gassene, med krav om tillatelse ved import og svært høye avgifter. Dette har skapt et marked for smuglergass i Norge, noe som gjør at kjøpere av gass derfor må sjekke selgere grundig før de inngår en avtale.

– Når man velger å handle fra andre enn de store importørene, må man gjøre ekstra undersøkelser for å forvisse seg om at gassen er lovlig innført. Slike undersøkelser ble ikke gjort i denne saken, sier statsadvokat Anne Allum i Økokrim i en pressemelding.

Bedriften kjøpte i dette tilfellet gassen på Facebook Marketplace, etter å ha lagt ut en annonse der tidligere. Selgeren hadde ikke betalt særavgift eller fått nødvendig tillatelse fra Miljødirektoratet. Politiet inndro derfor rundt 110.000 kroner fra bedriften da de ble kjent med saken.

Tidligere i år ble mannen som nevnte bedrift kjøpte gass av, også dømt for grovt heleri, etter å ha kjøpt smuglergass til en verdi av 11 millioner kroner. Mannen solgte 110 kilo av denne fluorholdige gassen til foretaket som nå har vedtatt forelegg. Mannen ble da dømt til fire års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig.