Fylkesrådsleder i Nordland: – Widerøe-oppkjøpet kan gi muligheter

Norwegian-oppkjøpet av Widerøe kan gi muligheter for Bodø, mener fylkesrådslederen Elin Dahlseng Eide. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Norwegians oppkjøp av Widerøe kan gi vekst- og utvikling i Bodø, mener Fylkesrådslederen i Nordland.

Widerøe har base i Bodø. Det vil selskapet fortsette å ha etter at Norwegian har kjøpt det opp, sa konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen på en pressekonferanse torsdag.

Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide i Nordland mener at oppkjøpet kan gi muligheter til Bodø.

– Widerøe har vært et solid selskap med base i Bodø. Vi forventer at aktiviteten og hovedkontoret i Bodø fortsetter som før. Og at man faktisk også ser på hvordan dette viktige flerfaglige miljøet i nord kan utvikles og styrkes, sier Eide.

Widerøe fyller en viktig samfunnsfunksjon i Nord-Norge og Vestlandet ved å binde disse områdene sammen med resten av landet.

Fylkeslederen Eide peker også på at Widerøe er en viktig lærebedrift i Nord.

– Selskapet har tatt samfunnsansvaret og har skjønt at lærlinger er veien å gå for å holde kontinuitet i fagkompetansen som ligger i selskapet. Dette kan også være en holdning til samfunnsoppdraget å ta med inn i morselskapet når Norwegian nå skal stake ut kursen for det enormt viktige Nordlands-selskapet som Widerøe er og skal være, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.