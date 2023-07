SV: Viktig at flytilbudet ikke blir dårligere og dyrere

NTB

Det er viktig at tilbudet til norske flypassasjerer ikke blir dyrere og dårligere etter Norwegians oppkjøp av Widerøe, understreker Kari Elisabeth Kaski i SV.

– Widerøe er viktig for hele Norge, og vi forutsetter at ny eier vil bidra til å styrke flytilbudet i distriktene framover, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV i en epost til NTB.

Hun er glad Norwegians oppkjøp av Widerøe må godkjennes av Konkurransetilsynet før det kan gjennomføres, slik at det ikke fører til et tilbud som på sikt er dyrere og dårligere enn i dag.

– Jeg er glad for at Norwegian understreker at hovedkontoret til Widerøe fortsatt skal ligge i Bodø og at det ikke vil bli noen nedbemanning. Vi legger til grunn at det også gjelder på lang sikt, sier Kaski.