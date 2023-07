NTB

Norges rikeste person, Gustav Magnar Witzøe, var timer unna å flytte til Sveits i fjor, forteller han i et intervju på NRK P2.

– Alt var klart. Alt virket riktig. Jeg ble igjen fortalt at det var riktig for alle virksomhetene vi eier. Men at det selvsagt var opp til meg, sier Witzøe i radioprogrammet Sommer i P2.

Det var i oktober i fjor at laksemilliardæren, som er Norges rikeste person, var i ferd med å flytte til Sveits – slik mange norske milliardærer har gjort den siste tiden.

Det var lagd et Excel-ark som viste hvor mange millioner han ville spart ved å flytte til Sveits.

– Derfor sa alle at jeg burde flytte. Til Sveits, altså. Og det faderlig fort. Det skulle skje før statsbudsjettet ble lagt fram, forteller Witzøe.

Men kun 12 timer før flyet til Sveits gikk, ombestemte han seg.

– Jeg er ingen politisk debattant. Men jeg er norsk, og som nordmenn flest mener jeg det er rett og rimelig at den som har mye skal bidra mest.

– Det er forskjell på meg som privatperson og eier. Skattelegging av privat forbruk kunne fint vært høyere. Det viktige er bare å finne en balanse som ikke setter bedriftene og arbeidsplasser i fare, sier han.